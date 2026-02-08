असम सीएम हिमंत सरमा ने कांग्रेस सांसद पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- देश के सामने सच्चाई…

BJP vs Congress Assam politics: असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। रविवार को सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दें पर मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं वह खुशी का विषय नहीं है, बल्कि यह देश के लिए एक दुखद दिन है। देश के सामने सच्चाई सामने आनी चाहिए।