केरल फतह का बिगुल! BJP का मास्टर प्लान तैयार, 30% वोट टारगेट के साथ सत्ता की बिसात

Kerala Election 2026: बीजेपी ने केरल में चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने त्रिशूर के ओल्लुकारा में वॉल पेंटिंग के जरिए चुनावी बिगुल फूंका। सूत्रों के मुताबिक, इस चुनाव में भाजपा ने त्रिशूर सहित उन 30 सीटों पर मजबूती से लड़ने की तैयारी की है, जहां पार्टी का बूथ लेवल तक अच्छा नेटवर्क खड़ा हो चुका है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर 30% के आसपास वोट मिला। पार्टी की कोशिश इस बार 30% वोट हासिल कर जनता के सामने खुद को विकल्प साबित करने की है ताकि अगले चुनाव में सत्ता में आने की लड़ाई लड़ी जाए।