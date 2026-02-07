मुंबई मेयर चुनाव: बीजेपी-शिवसेना के बीच जारी थी रस्साकशी! इस फार्मूले पर बनी बात

बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी के बीच एक फॉर्मूले पर सहमति बनी है। दरअसल, मुंबई में डिप्टी मेयर के लिए चार नामों पर विचार किया गया है। सबसे पहले संजय शंकर घाड़ी के नाम का ऐलान किया गया है, जो कि 15 महीने डिप्टी मेयर पद पर बने रहेंगे। इसके बाद दूसरे नाम का ऐलान किया जाएगा।