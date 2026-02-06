9 फरवरी के बाद सुनेत्रा पवार खोलेगी राज! शरद पवार के करीबी के बयान से गरमाई राजनीति

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में अजित पवार की मौत के बाद सियासी हलचल तेज है। राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले ली। वहीं, दोनों एनसीपी के विलय को लेकर भी अटकलें लगाई जाने लगी हैं। इसी बीच, दोनों पार्टियों के विलय को लेकर शरद पवार के पोते रोहित पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के विलय को लेकर 9 फरवरी के बाद सुनेत्रा पवार बात कर सकती हैं। रोहित पवार के इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।