राष्ट्रीय

बांग्लादेश में दीपू दास की बेरहमी से हत्या, भड़के सीएम योगी ने लगा दी क्लास.!

योगी ने आरोप लगाया कि आप सिर्फ गाजा पर आंसू बहाते हैं। आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्होंने साफ किया कि अगर ये घटना उत्तरप्रदेश में होती तो दोषी का क्या हश्र होता.. ये वो भी नहीं जानता।

भारत

Darsh Sharma

Dec 24, 2025

बांग्लादेश में हिन्दू युवक दीपू दास की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शन की आग भारत और नेपाल तक पहुंच चुकी है। देश की जनता मोदी सरकार से बांग्लादेश में हिन्दुओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग कर रही हैं। इस बीच, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उत्तरप्रदेश विधानसभा में दीपू दास की बेरहमी से हत्या का मुद्दा उठाते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में दलित नौजवान को मारा गया। लेकिन किसी की जुबान से एक शब्द तक नहीं निकल रहा। योगी ने आरोप लगाया कि आप सिर्फ गाजा पर आंसू बहाते हैं। आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्होंने साफ किया कि अगर ये घटना उत्तरप्रदेश में होती तो दोषी का क्या हश्र होता.. ये वो भी नहीं जानता।

Published on:

24 Dec 2025 10:52 pm

