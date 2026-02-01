सलमान खान-सोनू की मदद के बावजूद जेल में ही रहेंगे राजपाल यादव… जानिए वजह

बॉलीवुड में मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की तिहाड़ जेल से बाहर आने की उम्मीदों को गुरुवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि दोपहर 2:30 बजे दोबारा सुनवाई के दौरान अभिनेता के वकील ने अदालत को बताया कि वो अपने मुवक्किल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात नहीं हो सकी। उन्होंने ये भी कहा कि जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है और दूसरी ओर से जवाब मांगा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि मामले को सोमवार तक के लिए टाल दिया जाए। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी और शिकायतकर्ता पक्ष को जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।