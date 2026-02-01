12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सलमान खान-सोनू की मदद के बावजूद जेल में ही रहेंगे राजपाल यादव… जानिए वजह

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने ये भी टिप्पणी की कि केस फाइल की समीक्षा के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिनकी पहले जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने उल्लेख किया कि पहले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Feb 12, 2026

बॉलीवुड में मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की तिहाड़ जेल से बाहर आने की उम्मीदों को गुरुवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि दोपहर 2:30 बजे दोबारा सुनवाई के दौरान अभिनेता के वकील ने अदालत को बताया कि वो अपने मुवक्किल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात नहीं हो सकी। उन्होंने ये भी कहा कि जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है और दूसरी ओर से जवाब मांगा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि मामले को सोमवार तक के लिए टाल दिया जाए। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी और शिकायतकर्ता पक्ष को जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Feb 2026 11:17 pm

Hindi News / National News / Videos / सलमान खान-सोनू की मदद के बावजूद जेल में ही रहेंगे राजपाल यादव… जानिए वजह

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

‘मैं मोदी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता’-ट्रंप के इस बयान पर भारत ने दी कड़ी चेतावनी

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump
राष्ट्रीय

अमेरिका का सपोर्ट पाने के लिए 20 सालों तक हमने खुद को किराए पर दे दिया, पाक मंत्री का छलका दर्द

राष्ट्रीय

एयर इंडिया विमान क्रैश की जांच रिपोर्ट पर आया बड़ा अपडेट, AAIB ने दिया हैरान करने वाला जवाब

Air India Plane Crash in Ahmedabad
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से पहली मौत: कैसे फैलता है यह वायरल? जानें इसके लक्षण

Nipah Virus
राष्ट्रीय

अजित पवार की मौत पर सुप्रिया सुले ने तोड़ी चुप्पी, ‘दादा’ के अधूरे सपना को लेकर कही बड़ी बात

Supriya Sule
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.