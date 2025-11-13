हाथ लगी उमर और मुजम्मिल की डायरियां, दहशत की प्लानिंग देख पुलिस के उड़े होश

दिल्ली में कार ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियां रोजाना नए खुलासे कर रही है। आतंक के आकाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही पुलिस को डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल की डायरी हाथ लगी है। इस डायरी में दहशत की प्लानिंग के कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के आतंकी सिर्फ दो नहीं बल्कि चार गाड़ियों में ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। पुलिस के हाथ आतंकियों की कुल तीन डायरियां लगी है। इन डायरियों में कई कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। इन डायरियों से खुलासा हुआ है कि आतंकियों का टारगेट बहुत बड़ा था और वो चार जगहों पर सीरियल ब्लास्ट कर पूरी दिल्ली को एक साथ दहलाना चाहते थे। इसके लिए आतंकी दो और पुरानी गाड़ियां तैयार करने वाले थे, जिनमें विस्फोट भरकर इस धमाके को और बड़े स्तर पर अंजाम दिया जाता। डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल की डायरियों में 8 से 12 नवंबर की तारीखें दर्ज है। इनमें 25 से अधिक लोगों के नाम भी है, जिनमें से ज्यादातर जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले है।