हाथ लगी उमर और मुजम्मिल की डायरियां, दहशत की प्लानिंग देख पुलिस के उड़े होश

जांच एजेंसी को डॉक्टर उमर के रूम नंबर-4 और डॉ. मुजम्मिल के रूम नंबर-13, दोनों जगहों से डायरी मिली है। इसके अलावा, पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली है जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 13, 2025

दिल्ली में कार ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियां रोजाना नए खुलासे कर रही है। आतंक के आकाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही पुलिस को डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल की डायरी हाथ लगी है। इस डायरी में दहशत की प्लानिंग के कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के आतंकी सिर्फ दो नहीं बल्कि चार गाड़ियों में ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। पुलिस के हाथ आतंकियों की कुल तीन डायरियां लगी है। इन डायरियों में कई कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। इन डायरियों से खुलासा हुआ है कि आतंकियों का टारगेट बहुत बड़ा था और वो चार जगहों पर सीरियल ब्लास्ट कर पूरी दिल्ली को एक साथ दहलाना चाहते थे। इसके लिए आतंकी दो और पुरानी गाड़ियां तैयार करने वाले थे, जिनमें विस्फोट भरकर इस धमाके को और बड़े स्तर पर अंजाम दिया जाता। डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल की डायरियों में 8 से 12 नवंबर की तारीखें दर्ज है। इनमें 25 से अधिक लोगों के नाम भी है, जिनमें से ज्यादातर जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले है।

Published on:

13 Nov 2025 02:59 pm

Hindi News / National News / Videos / हाथ लगी उमर और मुजम्मिल की डायरियां, दहशत की प्लानिंग देख पुलिस के उड़े होश

