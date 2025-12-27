मणिपुर में KCP ग्रुप पर एक्शन, 8 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और रेडियो सेट बरामद

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है, जिसका कार्यकाल 2027 तक है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियानों से राज्य में कानून-व्यवस्था बहाल करने और उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है।