मनीषा हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री!

Bhiwani Manisha Murder Case: हरियाणा के भिवानी में 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा(Bhiwani Teacher Manisha) की मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है…बेरहमी से हुई हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है…इस हत्याकांड को लेकर जनता में आक्रोश फैला हुआ है…सरकार और पुलिस ने कहा है कि वह मनीषा और(Bhiwani Manisha Antim Sanskar) उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार काम कर रही हैं…इस बीच अब इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग(Lawrence Bishnoi) की एंट्री हो गई है…गैंगस्टरों की धमकी भरी एंट्री ने कानून-व्यवस्था(Haryana Police) पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं…लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट जारी किया गया है…