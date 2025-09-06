बाढ़ ने मिटा दी भारत-पाकिस्तान की सीमा, बॉर्डर का ये है हाल!

पंजाब में बाढ़ महाविनाश का कारण बन रही है…बाढ़ से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है…सूबे के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं…2 हजार गांव पानी में डूबे हुए हैं…लगभग 4 लाख लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं…पंजाब में डेढ़ लाख हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है…पंजाब में बाढ़ की वजह से भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी हालात बेहद खराब हो चुके हैं…