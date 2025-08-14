Patrika LogoSwitch to English

बाढ़ का कहर, लाखों लोग प्रभावित, इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी!

उत्तर से पूर्व और दक्षिण तक कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है...

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 14, 2025

उत्तर से पूर्व और दक्षिण तक कई राज्यों में(Uttarakhand Weather) तेज बारिश हो रही है…हिमाचल प्रदेश में(Shimla Cloudburst) पिछले 24 घंटों के भीतर चार जगह बादल फटने और(Himachal Pradesh Weather Update) अचानक बाढ़ से हालात बिगड़ गए…शिमला जिले की गानवी घाटी में भारी बारिश से एक(Bihar Weather Update) पुलिस चौकी, बस स्टैंड और आसपास की दुकानें बाढ़ में बह गईं…उत्तराखंड(Jammu Kashmir Weather) में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है…

Published on:

14 Aug 2025 02:36 pm

बाढ़ का कहर, लाखों लोग प्रभावित, इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी!

