बाढ़ का कहर, लाखों लोग प्रभावित, इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी!

उत्तर से पूर्व और दक्षिण तक कई राज्यों में(Uttarakhand Weather) तेज बारिश हो रही है…हिमाचल प्रदेश में(Shimla Cloudburst) पिछले 24 घंटों के भीतर चार जगह बादल फटने और(Himachal Pradesh Weather Update) अचानक बाढ़ से हालात बिगड़ गए…शिमला जिले की गानवी घाटी में भारी बारिश से एक(Bihar Weather Update) पुलिस चौकी, बस स्टैंड और आसपास की दुकानें बाढ़ में बह गईं…उत्तराखंड(Jammu Kashmir Weather) में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है…
KBC 17 में दिखेंगी ऑपरेशन सिंदूर से मशहूर हुईं सैन्य अफसर, भड़कीं पूर्व विंग कमांडर, अमिताभ बच्चन को भी घेर रहे सोशल मीडिया यूजर्स
Independence Day: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले BSF के 16 जवानों को वीरता पदक से किया जाएगा सम्मानित