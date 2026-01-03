उमर खालिद के लिए US के मुस्लिम मेयर ने लिखा पत्र तो BJP-VHP ने कहा- वो भारत के टुकड़े करना चाहता है और तुम कुरान पर…

उमर खालिद फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में सितंबर 2020 से जेल में बंद है। उस पर दंगा, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं। उमर खालिद ने इन आरोपों से इनकार किया है और उनका कहना है कि वे सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में शामिल थे।