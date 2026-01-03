नशे में तिरुपति मंदिर के ऊपर चढ़ गया शख्स, मांगने लगा शराब, कहा- ’90 ML चाहिए’, पुलिस भी हरकत देखकर हुई हैरान!

हंगामा करने वाले शख्स का नाम कुट्टाडी तिरुपति बताया जा रहा है। वह तेलंगाना के निजामाबाद जिले का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि वह किसी तरह से गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को चकमा देकर मंदिर परिसर में घुसा। तब तक दर्शन का समय खत्म हो चुका था।