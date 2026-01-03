3 जनवरी 2026,

शनिवार

राष्ट्रीय

नशे में तिरुपति मंदिर के ऊपर चढ़ गया शख्स, मांगने लगा शराब, कहा- ’90 ML चाहिए’, पुलिस भी हरकत देखकर हुई हैरान!

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक शख्स नशे में मंदिर के ऊपर चढ़ गया और शराब मांगने लगा। जब तक शराब नहीं मिली, वह नीचे नहीं उतरा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 03, 2026

तिरुपति के गोविन्दराजा स्वामी मंदिर। (फोटो- Wikipedia)

आंध्र प्रदेश में एक शख्स नशे की हालत में तिरुपति के गोविन्दराजा स्वामी मंदिर के ऊपर चढ़ गया और जमकर बवाल काटा। वह मंदिर के ऊपर चढ़कर शराब मांगने लगा। दिलचस्प बात यह है कि जब तक उसे शराब नहीं मिली तब तक वह नीचे नहीं उतरा।

जिस शख्स ने मंदिर के ऊपर चढ़कर हंगामा किया, वह तेलंगाना का बताया जा रहा है। अब इस घटना को लेकर मंदिर की सुरक्षा और भीड़ मैनेजमेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

सुरक्षा अधिकारियों को चकमा देकर मंदिर में घुसा शख्स

हंगामा करने वाले शख्स का नाम कुट्टाडी तिरुपति बताया जा रहा है। वह तेलंगाना के निजामाबाद जिले का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि वह किसी तरह से गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को चकमा देकर मंदिर परिसर में घुसा। तब तक दर्शन का समय खत्म हो चुका था।

मंदिर में मौजूद लोगों ने बताया कि वह आदमी पूरी तरह से नशे में था और मंदिर के अंदर अजीब हरकतें कर रहा था। अंदर पहुंचने के बाद वह मंदिर की दीवारों पर चढ़ गया और गोपुरम तक पहुंच गया।

वहां उसने बिल्डिंग के ऊपर रखे कलश को चुराने की कोशिश की। इस कलश को बेहद पवित्र माना जाता है। उसकी हरकतों से मंदिर अधिकारियों और आस-पास रहने वालों में चिंता फैल गई।

तीन घंटे तक चला ड्रामा

मामला बढ़ने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने मंदिर के सिक्योरिटी स्टाफ के साथ मिलकर नशे में धुत शख्स को नीचे उतारने की कोशिश की। उसे ऊपर से सुरक्षित नीचे उतारने में अधिकारियों को करीब तीन घंटे लग गए।

अधिकारियों ने काफी सावधानी के साथ काम किया। उन्हें डर था कि आदमी थोड़ी सी लापरवाह पर निचे गिर सकता है या उसे चोट लग सकती है।

पुलिस ने बताया कि शख्स बार-बार नीचे उतरने के लिए शराब मांग रहा था। वह कह रहा था कि उसे शराब की एक क्वार्टर बोतल चाहिए।

नीचे उतरने के बाद क्या बोला शख्स?

काफी प्रयास के बाद उसे आखिरकार नीचे सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। इसके बाद, जब उससे शराब मांगने के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसे केवल 90 ml की बोतल चाहिए थी।

नीचे उतारने के बाद नशे में धुत शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसे पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए तिरुपति ईस्ट पुलिस स्टेशन ले जाया गया है।

अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि सख्त सुरक्षा इंतजामों के बावजूद वह मंदिर परिसर में कैसे घुसा? पुलिस गहन जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।

Published on:

03 Jan 2026 11:04 am

Hindi News / National News / नशे में तिरुपति मंदिर के ऊपर चढ़ गया शख्स, मांगने लगा शराब, कहा- '90 ML चाहिए', पुलिस भी हरकत देखकर हुई हैरान!

