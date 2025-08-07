बाढ़-भारी बारिश से तबाही, इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी!

दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में(Uttarakhand Weather) भारी बारिश का दौर चल रहा है…देश के पर्वतीय राज्‍यों में बारिश का(Uttarkashi Cloudburst) भीषण तांडव देखने को मिल रहा है…उत्‍तराखंड(Himachal Pradesh Weather Update) में बादल फटने से व्‍यापक पैमाने पर तबाही मची है…