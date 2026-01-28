28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दो बार शराब टेस्ट में फेल, फिर भी कैसे उड़ा रहा था अजित दादा का विमान? 3 साल के लिए सस्पेंड हो चुका था कैप्टन सुमित

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बारामती प्लेन क्रैश में मौत के बाद पायलट कैप्टन सुमित कपूर का पुराना रिकॉर्ड सुर्खियों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुमित कपूर दो बार उड़ान से पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में शराब पॉजिटिव पाए गए थे। पहली घटना 13 मार्च 2010 को दिल्ली एयरपोर्ट [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shaitan Prajapat

Jan 28, 2026

Ajit Pawar Plane Crash 01

अजित पवार और पायलट सुमित कपूर

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बारामती प्लेन क्रैश में मौत के बाद पायलट कैप्टन सुमित कपूर का पुराना रिकॉर्ड सुर्खियों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुमित कपूर दो बार उड़ान से पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में शराब पॉजिटिव पाए गए थे। पहली घटना 13 मार्च 2010 को दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली-बेंगलुरु उड़ान (S2-231) से पहले हुई। दूसरी 7 अप्रैल 2017 को दिल्ली-गुवाहाटी उड़ान (S2-4721) के दौरान।

डीजीसीए ने 3 साल सस्पेंड किया

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 24 अप्रैल 2017 को सुमित कपूर को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। उन्हें 3 महीने बिना वेतन उड़ान ड्यूटी से अलग रखा गया। यह जानकारी राज्यसभा में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री पीयूष गोयल के सवाल के जवाब में सामने आई थी। सस्पेंड होने के बावजूद सुमित कपूर ने सस्पेंशन पीरियड पूरा होने के बाद प्राइवेट ऑपरेटर 'VSR Ventures' के साथ जुड़कर VIP और चार्टर्ड फ्लाइट्स उड़ानी शुरू कीं। उनके पास 15,000+ उड़ान घंटों का अनुभव था, जिसके आधार पर उन्हें अजित पवार की Learjet 45 (VT-SSK) की कमान सौंपी गई।

क्रैश के दिन क्या हुआ?

28 जनवरी 2026 को मुंबई से बारामती जा रहे विमान में अजित पवार समेत 6 लोग सवार थे। विमान सुबह 8:10 बजे उड़ा। लैंडिंग के दौरान पहली कोशिश में रनवे नहीं दिखा, ATC से संपर्क हुआ। दूसरी कोशिश में 8:43 बजे क्रैश हो गया, मात्र 6 सेकंड में हादसा। सिविल एविएशन मंत्री ने लो विजिबिलिटी (कोहरा) को मुख्य कारण बताया, लेकिन जांच जारी है।

सवाल उठ रहे हैं प्राइवेट ऑपरेटर पर

हादसे के बाद सवाल है कि 3 साल सस्पेंड रह चुके पायलट को VIP फ्लाइट कैसे मिली? प्राइवेट सेक्टर में DGCA के नियमों की सख्ती कम होने से ऐसे पायलट वापस आ जाते हैं। VSR Ventures के मालिक ने कहा कि पायलट को रनवे न दिखने से मिस्ड अप्रोच हुआ। DGCA और AAIB जांच कर रही है, जिसमें पायलट का अतीत, मौसम और तकनीकी खराबी की जांच होगी।

ये भी पढ़ें

‘पापा, मैं अजित दादा के साथ जा रही हूं…’ पिंकी की वो आखिरी कॉल, जिसने पूरे देश की आँखों में ला दिए आँसू
राष्ट्रीय
Pinky Mali Last Call To Father

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Jan 2026 09:14 pm

Hindi News / National News / दो बार शराब टेस्ट में फेल, फिर भी कैसे उड़ा रहा था अजित दादा का विमान? 3 साल के लिए सस्पेंड हो चुका था कैप्टन सुमित

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.