दो बार शराब टेस्ट में फेल, फिर भी कैसे उड़ा रहा था अजित दादा का विमान? 3 साल के लिए सस्पेंड हो चुका था कैप्टन सुमित

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 24 अप्रैल 2017 को सुमित कपूर को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। उन्हें 3 महीने बिना वेतन उड़ान ड्यूटी से अलग रखा गया। यह जानकारी राज्यसभा में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री पीयूष गोयल के सवाल के जवाब में सामने आई थी। सस्पेंड होने के बावजूद सुमित कपूर ने सस्पेंशन पीरियड पूरा होने के बाद प्राइवेट ऑपरेटर 'VSR Ventures' के साथ जुड़कर VIP और चार्टर्ड फ्लाइट्स उड़ानी शुरू कीं। उनके पास 15,000+ उड़ान घंटों का अनुभव था, जिसके आधार पर उन्हें अजित पवार की Learjet 45 (VT-SSK) की कमान सौंपी गई।