दो बार शराब टेस्ट में फेल, फिर भी कैसे उड़ा रहा था अजित दादा का विमान? 3 साल के लिए सस्पेंड हो चुका था कैप्टन सुमित

अजित पवार और पायलट सुमित कपूर
Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बारामती प्लेन क्रैश में मौत के बाद पायलट कैप्टन सुमित कपूर का पुराना रिकॉर्ड सुर्खियों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुमित कपूर दो बार उड़ान से पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में शराब पॉजिटिव पाए गए थे। पहली घटना 13 मार्च 2010 को दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली-बेंगलुरु उड़ान (S2-231) से पहले हुई। दूसरी 7 अप्रैल 2017 को दिल्ली-गुवाहाटी उड़ान (S2-4721) के दौरान।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 24 अप्रैल 2017 को सुमित कपूर को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। उन्हें 3 महीने बिना वेतन उड़ान ड्यूटी से अलग रखा गया। यह जानकारी राज्यसभा में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री पीयूष गोयल के सवाल के जवाब में सामने आई थी। सस्पेंड होने के बावजूद सुमित कपूर ने सस्पेंशन पीरियड पूरा होने के बाद प्राइवेट ऑपरेटर 'VSR Ventures' के साथ जुड़कर VIP और चार्टर्ड फ्लाइट्स उड़ानी शुरू कीं। उनके पास 15,000+ उड़ान घंटों का अनुभव था, जिसके आधार पर उन्हें अजित पवार की Learjet 45 (VT-SSK) की कमान सौंपी गई।
28 जनवरी 2026 को मुंबई से बारामती जा रहे विमान में अजित पवार समेत 6 लोग सवार थे। विमान सुबह 8:10 बजे उड़ा। लैंडिंग के दौरान पहली कोशिश में रनवे नहीं दिखा, ATC से संपर्क हुआ। दूसरी कोशिश में 8:43 बजे क्रैश हो गया, मात्र 6 सेकंड में हादसा। सिविल एविएशन मंत्री ने लो विजिबिलिटी (कोहरा) को मुख्य कारण बताया, लेकिन जांच जारी है।
हादसे के बाद सवाल है कि 3 साल सस्पेंड रह चुके पायलट को VIP फ्लाइट कैसे मिली? प्राइवेट सेक्टर में DGCA के नियमों की सख्ती कम होने से ऐसे पायलट वापस आ जाते हैं। VSR Ventures के मालिक ने कहा कि पायलट को रनवे न दिखने से मिस्ड अप्रोच हुआ। DGCA और AAIB जांच कर रही है, जिसमें पायलट का अतीत, मौसम और तकनीकी खराबी की जांच होगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग