‘पापा, मैं अजित दादा के साथ जा रही हूं…’ पिंकी की वो आखिरी कॉल, जिसने पूरे देश की आँखों में ला दिए आँसू

अजित पवार और क्रू मेंबर पिंकी
Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बुधवार को एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। बारामती में इस हादस में अजित पवार और चार अन्य लोगों की भी जान चली गई। इस घटना के बाद देशभर में शोक की लहर छा गई। इसी बीच फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और उनके पिता शिवकुमार माली के बीच हुई आखिरी फोन बातचीत सामने आई है। मुंबई के वर्ली में रहने वाली पिंकी ने अपने पिता शिवकुमार से आखिरी बात की थी जो अब वायरल हो रही है।
क्रू मेंबर पिंकी ने अपने पिता से कहा, 'पापा, मैं अजीत पवार के साथ बारामती जा रही हूं। उन्हें छोड़ने के बाद मैं नांदेड़ के लिए रवाना हो जाऊंगी। कल बात करेंगे।' शिवकुमार ने जवाब दिया कि वे अगले दिन काम खत्म होने के बाद बात करेंगे, लेकिन फोन कभी नहीं आया। उन्होंने कहा, मैंने उससे कहा, 'हम कल तुम्हारे काम के बाद बात करेंगे।' लेकिन वह कल कभी नहीं आएगा।
पिंकी के पापा ने बताया कि वह हाल की कई यात्राओं में पवार के साथ गई थीं। दुखी शिवकुमार ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे ऐसी घटनाओं के बारे में कोई तकनीकी जानकारी नहीं है। मैं पूरी तरह से टूट गया हूं। मैं बस अपनी बेटी का शव चाहता हूं ताकि मैं सम्मानपूर्वक उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। मेरी बस यही इच्छा है।
आपको बता दें कि यह दुर्घटना बुधवार सुबह पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे के पास हुई, जिसमें दिल्ली स्थित वीएसआर वेंचर्स द्वारा संचालित वीटी-एसएसके पंजीकरण वाला एक लेयरजेट 45 विमान शामिल था। विमान में पांच लोग सवार थे: उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट-इन-कमांड सुमित कपूर और सेकंड-इन-कमांड शांभवी पाठक।
उड़ान संबंधी जानकारी के अनुसार, विमान सुबह 8:10 बजे मुंबई से रवाना हुआ और लगभग 8:45 बजे रडार से गायब हो गया, तथा 8:50 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पवार 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों से पहले पुणे जिले में चार रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे।
