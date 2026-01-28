‘पापा, मैं अजित दादा के साथ जा रही हूं…’ पिंकी की वो आखिरी कॉल, जिसने पूरे देश की आँखों में ला दिए आँसू

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बुधवार को एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। बारामती में इस हादस में ​अजित पवार और चार अन्य लोगों की भी जान चली गई। इस घटना के बाद देशभर में शोक की लहर छा गई। इसी बीच फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और उनके पिता शिवकुमार माली के बीच हुई आखिरी फोन बातचीत सामने आई है। मुंबई के वर्ली में रहने वाली पिंकी ने अपने पिता शिवकुमार से आखिरी बात की थी जो अब वायरल हो रही है।