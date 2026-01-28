प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत: ज्योतिष की भविष्यवाणी वायरल, फरवरी-मार्च में होंगे और हादसे

अजित पवार विमान दुर्घटना
Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बारामती में प्लेन क्रैश में मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ज्योतिषी अंकित त्यागी (@astrologerankittyagiofficial) ने लगभग 25 दिन पहले (जनवरी 2026 की शुरुआत में) भारत में फरवरी-मार्च 2026 के आसपास प्लेन हादसे की भविष्यवाणी की थी। अब लोग इसे अजित पवार की दुर्घटना से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे हैरानी और चर्चा का माहौल है।
वीडियो में अंकित त्यागी कहते हैं, "आप देख लेना भारत में फरवरी और मार्च के आसपास प्लेन हादसा होगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं और ये सच होगा, मेरा काम है बताना अब आप रोक लीजिए।" यह वीडियो 2 जनवरी के आसपास का माना जा रहा है, जो बुधवार (28 जनवरी 2026) को हुए हादसे से ठीक 25-26 दिन पहले का है।
सोशल मीडिया पर यूजर्स हैरान हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, "भविष्यवाणी सही साबित हुई।" दूसरे ने लिखा, "मौत से 25 दिन पहले ही पता लग गया था।" तीसरा कमेंट था, "भविष्यवक्ताओं को हल्के में न लें।" वीडियो को लाखों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं। कई लोग इसे "अद्भुत संयोग" या "कर्म का खेल" बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे महज संयोग मान रहे हैं।
28 जनवरी 2026 को मुंबई से बारामती जा रहे चार्टर्ड Learjet 45 (VT-SSK) में अजित पवार समेत 6 लोग सवार थे। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से उतर गया, क्रैश हुआ और आग लग गई। डीजीसीए ने सभी की मौत की पुष्टि की। हादसा जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव प्रचार के दौरान हुआ। शवों की पहचान घड़ी और कपड़ों से हुई। जांच में खराब मौसम, घना कोहरा या तकनीकी खराबी को संभावित कारण बताया जा रहा है।
यह भविष्यवाणी सामान्य रूप से "भारत में प्लेन क्रैश" पर थी, न कि अजित पवार पर विशेष। फिर भी, समय और घटना के मिलने से इसे अजित पवार से जोड़ा जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे संयोगों को "ग्रह योग" या "मारकेश" से जोड़ा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इसे संयोग माना जाता है।
यह घटना राजनीतिक और सामाजिक सदमे के बीच ज्योतिष और भाग्य की चर्चा को नई हवा दे रही है। जांच रिपोर्ट आने पर हादसे के असली कारण स्पष्ट होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो ट्रेंड कर रहा है।
