प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत: ज्योतिष की भविष्यवाणी वायरल, फरवरी-मार्च में होंगे और हादसे

यह भविष्यवाणी सामान्य रूप से "भारत में प्लेन क्रैश" पर थी, न कि अजित पवार पर विशेष। फिर भी, समय और घटना के मिलने से इसे अजित पवार से जोड़ा जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे संयोगों को "ग्रह योग" या "मारकेश" से जोड़ा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इसे संयोग माना जाता है।

यह घटना राजनीतिक और सामाजिक सदमे के बीच ज्योतिष और भाग्य की चर्चा को नई हवा दे रही है। जांच रिपोर्ट आने पर हादसे के असली कारण स्पष्ट होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो ट्रेंड कर रहा है।