28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लाडकी बहिन योजना और 36,000 करोड़ का बजट! अजित दादा के उन फैसलों की कहानी, जिन्होंने बदल दी करोड़ों महिलाओं की जिंदगी

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार की आर्थिक नीतियों में महिलाओं का सशक्तिकरण प्रमुख रहा। उनकी सबसे चर्चित पहल मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana) ने करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदली। 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र महिलाओं (21-65 वर्ष, वार्षिक आय 2.5 [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shaitan Prajapat

Jan 28, 2026

Ajit Pawar NCP

अजित पवार

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार की आर्थिक नीतियों में महिलाओं का सशक्तिकरण प्रमुख रहा। उनकी सबसे चर्चित पहल मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana) ने करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदली। 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र महिलाओं (21-65 वर्ष, वार्षिक आय 2.5 लाख से कम) को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना ने महायुति गठबंधन की चुनावी जीत में बड़ा योगदान दिया।

36,000 करोड़ का भारी बजट प्रावधान

2025-26 के बजट में अजित पवार ने लाडकी बहिन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इससे लगभग 2.43 से 2.53 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। जुलाई 2024 से अब तक योजना पर 33,232 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। यह सीधी नकद हस्तांतरण योजना घरेलू खर्चों में सहारा देती है, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाती है और राज्य की अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देती है। महिलाएं इसे "आशीर्वाद" बताती हैं, क्योंकि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतें पूरी होती हैं।

अन्य फैसले जो महिलाओं को मजबूत बनाए

अजित पवार ने महिलाओं के लिए कई अन्य योजनाएं भी चलाईं। बजट में महिलाओं, छात्राओं और कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय सहायता पर जोर दिया। उन्होंने AI प्रशिक्षण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार की घोषणा की, जिससे हजारों महिलाओं को डिजिटल स्किल्स मिलेंगी। लेख लाडकी योजना जैसी स्कीम्स से लड़कियों की शिक्षा और भविष्य सुरक्षित हुआ। उनकी नीतियों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, जिससे परिवार और समाज में उनकी भूमिका बढ़ी।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

लाडकी बहिन योजना ने महिलाओं के वोट बैंक को मजबूत किया और राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डाला। अजित पवार की मौत के बाद यह योजना उनकी विरासत का प्रतीक बनी है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक लाभ का हथियार बताया, लेकिन लाभार्थी महिलाएं इसे "जीवन रक्षक" मानती हैं। अजित दादा के फैसलों ने करोड़ों महिलाओं को आर्थिक आजादी दी और महाराष्ट्र की सामाजिक संरचना को मजबूत किया। उनकी दूरदर्शिता याद रहेगी।

ये भी पढ़ें

क्या होता है ‘राजकीय शोक’? अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन तक लागू रहेंगे ये सख्त नियम
राष्ट्रीय
Ajit Pawar death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Jan 2026 10:07 pm

Hindi News / National News / लाडकी बहिन योजना और 36,000 करोड़ का बजट! अजित दादा के उन फैसलों की कहानी, जिन्होंने बदल दी करोड़ों महिलाओं की जिंदगी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.