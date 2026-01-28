लाडकी बहिन योजना और 36,000 करोड़ का बजट! अजित दादा के उन फैसलों की कहानी, जिन्होंने बदल दी करोड़ों महिलाओं की जिंदगी

2025-26 के बजट में अजित पवार ने लाडकी बहिन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इससे लगभग 2.43 से 2.53 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। जुलाई 2024 से अब तक योजना पर 33,232 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। यह सीधी नकद हस्तांतरण योजना घरेलू खर्चों में सहारा देती है, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाती है और राज्य की अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देती है। महिलाएं इसे "आशीर्वाद" बताती हैं, क्योंकि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतें पूरी होती हैं।