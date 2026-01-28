क्या होता है ‘राजकीय शोक’? अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन तक लागू रहेंगे ये सख्त नियम

Ajit Pawar Plane Crash: राजकीय शोक (State Mourning) राज्य स्तर पर घोषित एक औपचारिक शोक अवधि है, जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या किसी सम्मानित शख्सियत के निधन पर लागू की जाती है। यह प्रोटोकॉल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के निर्देशों पर आधारित होता है। महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बारामती प्लेन क्रैश में निधन (28 जनवरी 2026) के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। फडणवीस ने कहा, "यह राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। अजित पवार एक मेहनती और समर्पित नेता थे।" शोक 28 से 30 जनवरी तक चलेगा, जिसमें राज्यव्यापी शोक का माहौल रहेगा।