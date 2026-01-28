क्या होता है ‘राजकीय शोक’? अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन तक लागू रहेंगे ये सख्त नियम

अजित पवार का निधन (Photo: IANS)
Ajit Pawar Plane Crash: राजकीय शोक (State Mourning) राज्य स्तर पर घोषित एक औपचारिक शोक अवधि है, जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या किसी सम्मानित शख्सियत के निधन पर लागू की जाती है। यह प्रोटोकॉल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के निर्देशों पर आधारित होता है। महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बारामती प्लेन क्रैश में निधन (28 जनवरी 2026) के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। फडणवीस ने कहा, "यह राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। अजित पवार एक मेहनती और समर्पित नेता थे।" शोक 28 से 30 जनवरी तक चलेगा, जिसमें राज्यव्यापी शोक का माहौल रहेगा।
राजकीय शोक के दौरान निम्नलिखित सख्त नियम लागू रहेंगे:
राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा: सभी सरकारी इमारतों, विधानसभा, सचिवालय, मंत्रालय और जहां नियमित रूप से तिरंगा फहराया जाता है, वहां ध्वज आधा झुका रहेगा। सुबह इसे शीर्ष पर फहराकर फिर आधा किया जाएगा।
सरकारी कार्यालय बंद: पूरे राज्य में सभी राज्य सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे। 28 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
स्कूल-कॉलेज और परीक्षाएं प्रभावित: सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं ने 28 जनवरी की परीक्षाएं स्थगित की हैं।
उत्सव और मनोरंजन पर रोक: कोई सरकारी उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सार्वजनिक समारोह या आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा।
अन्य प्रतिबंध: कोई नया सरकारी आयोजन नहीं होगा, ताकि शोक का सम्मान बना रहे। (नोट: राष्ट्रीय त्योहार जैसे गणतंत्र दिवस पर शोक नहीं मनाया जाता।)
महाराष्ट्र सरकार ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार (29 जनवरी 2026) को सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा।
यह प्रोटोकॉल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और राज्य प्रोटोकॉल के अनुसार है, जो उपमुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर राजकीय सम्मान सुनिश्चित करता है। अंतिम संस्कार बारामती में होने से स्थानीय समर्थक भी बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
यह शोक अजित पवार के योगदान को सम्मान देता है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में 'दादा' के नाम से जाने जाते थे। अंतिम संस्कार 29 जनवरी को बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। राज्य में शोक की लहर है, जहां नेता और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यह प्रोटोकॉल राज्य की एकजुटता और सम्मान को दर्शाता है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग