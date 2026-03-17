Terror Conspiracy India: भारत को दहलाने की म्यांमार में चल रही थी तैयारी, 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को NIA ने किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, NIA की टीम ने अमेरिकी नागरिक को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, जबकि तीन यूक्रेनी नागिर को लखनऊ और तीन को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। NIA से जुड़े सूत्र ने कहा कि मिजोरम के इनर लाइन वाले इलाकों में वह भारत विरोधी कुछ जातीय समूहों से मिले। NIA की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने यूरोप से ड्रोन की कई खेप मिज़ोरम में पहुंचाई थीं।