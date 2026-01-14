कोहरा, बारिश और बर्फबारी, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

देशभर के कई हिस्सों में शीतलहर का कहर जारी है। उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में अगले 48 घंटों के दौरान कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। बढ़ती ठंड के बीच लोगों को घने कोहरे का भी सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 15 और 16 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलग-अलग इलाकों में शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। वहीं, 15 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी शीतलहर की स्थिति रहेगी, जबकि 15 से 17 जनवरी तक ओडिशा में शीतलहर की प्रबल संभावना जताई गई है।