कोहरा और बर्फबारी से सावधान..! मौसम विभाग का नया अलर्ट

मानसून (Monsoon 2025) की विदाई लगभग हो चुकी है। अब सर्दी का सितम शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर में दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में धीरे-धीरे ठंड बढ़ेगी। राजस्थान(Rajasthan Weather), हरियाणा (Haryana Weather) और पंजाब (Punjab Weather) के कुछ हिस्सों में कोहरा पड़ने और पहाड़ी इलाकों हिमाचल प्रदेश (himachal weather news live today) और उत्तराखंड (uttarakhand weather news today) में बर्फबारी (Snowfall) होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार सितंबर के अंत तक मानसून विदा हो जाएगा। अक्टूबर से उत्तर भारत का मौसम करवट लेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अक्टूबर में दिल्ली-NCR (delhi ncr weather) समेत देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ राज्यों में हल्की बारिश (Heavy Rain) हो सकती है। दिल्ली-NCR की बात करें तो यहां अक्टूबर के पहले सप्ताह में अधिकतम औसतन तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं, न्यूनतम तापमान खासकर 18-22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत एनसीआर के अन्य इलाकों में अक्टूबर महीने के मध्य से ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी। जिससे सुबह और शाम को ठंड बढ़ेगी, इस दौरान हल्का कोहरा छाने की संभावना भी बनी हुई है। IMD ने चेतावनी दी है कि महीने के अंत तक एनसीआर में घना कोहरा देखा जा सकता है।