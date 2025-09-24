भारत में भी भड़के Gen G, काटा बवाल.. BJP ऑफिस में आग, पुलिस पर हमला.. जानिए वजह.?

पड़ोसी देश नेपाल में जेन जी के तख्तापलट का असर भारत पर भी दिखने लगा है। लद्दाख के लेह शहर में बुधवार को जेन जी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साएं प्रदर्शनकारियों ने लेह स्थित बीजेपी ऑफिस पर हमला किया और आग लगा दी। इतना ही नहीं, पुलिस पर भी पथराव किया। इस दौरान सीआरपीएफ के एक वाहन को भी जला दिया गया। जवाब में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। छात्रों का ये प्रदर्शन सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में था। जो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर अनशन पर थे।