सुप्रीम कोर्ट में महिला ने जजों को कह दिया ‘You Guys, फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी!

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प घटना घटी। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच के सामने एक महिला ने जजों को अनजाने में 'You Guys' कहकर संबोधित कर दिया। कोर्ट के सख्त प्रोटोकॉल को तोड़ने वाली इस घटना पर जस्टिस नाथ ने नाराजगी दिखाने के बजाय उदारता का परिचय दिया, जिसकी सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में खूब सराहना हो रही है।