पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को मिली जान से मारने की धमकी, BJP ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा

West Bengal Governor CV Ananda Bose got Death Threat: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की ओर से भेजे गए ई-मेल में एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को दे दी गई है और उनसे आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने को कहा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इस घटना से अवगत करा दिया गया है।