सांप ने काटा, अव्यवस्था ने मारा ! फिर मातम के बीच ज्ञान देने से विधायक सभाकुंवर पर टूट पड़ी जनता ! | Video Viral

Deoria MLA viral video: किसी की मौत पर गए ये साहब दुख और परेशानी से घिरे परिवारजनों को ही धमकाने लगे, पीड़ित परिवार की ही कमी बताकर फटकारते ये जनाब हैं जनता के जनप्रतिनिधि और इलाके के विधायक जी हैं, MLA के ऐसे रवैये से ग्रामीण आग बबूला हो गए, फिर होना क्या था ऐसा रौब देख करे गुस्साए परिजन भी जवाब देने पर उतर आए…. दरअसल, यूपी के देवरिया जिले की भाटपाररानी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सभाकुंवर कुशवाहा (MLA Sabha Kunwar Kushwaha Viral Video) का एक वीडियो (Video Viral) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में विधायक और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस दिखाई दे रही है, देखें क्या है पूरा मामला और क्यों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं इस मामले में क्या होना चाहिए था, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashakar sharma) की रिपोर्ट