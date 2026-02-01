LS स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसदों के साइन का दावा, थरूर बोले- मुझसे नहीं ली गई सलाह

कांग्रेस सांसद शशि थरूर। (फोटो- IANS)
विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर साइन कर दिए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की योजना के बारे में उनसे सलाह नहीं ली गई है।
थरूर ने आगे कहा कि प्रक्रियात्मक जरूरतों का पालन किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी बताया कि अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक नोटिस दाखिल नहीं किया गया है और कुछ सदस्यों के बीच बातचीत चल रही है।
थरूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा- इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं हुई है। मुझे बस इतना पता है कि ऐसा इरादा है, लेकिन एक प्रक्रिया होती है और जब तक ऐसी कोई चीज दाखिल नहीं होती, तब तक कोई खबर नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि कुछ लोग इस सब पर चर्चा कर रहे हैं।
इसके अलावा, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मामले पर बात की। संसदीय कार्यवाही को संभालने के स्पीकर के तरीके पर विपक्ष की चिंताओं को उजागर किया।
प्रियंका ने कहा- मैंने पहले ही कहा है कि स्पीकर का अपमान किया गया और उन पर इतना दबाव डाला गया कि उन्हें खुद बयान देना पड़ा। महिला सांसद पीएम के सामने हाथ नहीं उठा सकतीं।
उन्होंने कहा- मेरे समेत 11 कांग्रेस सांसद हैं और सभी बहुत गंभीर हैं। यह बयान बहुत गलत है और सरकार के दबाव में दिया गया था। पीएम में सदन में आने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए स्पीकर को उनकी तरफ से ऐसा बयान देना पड़ा, जो गलत है।
सूत्रों के मुताबिक, आज सुबह कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर साइन किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का समर्थन है, जबकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं की है।
कांग्रेस के फ्लोर मैनेजर समर्थन हासिल करने के लिए दूसरी पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने साफ कर दिया है कि उसके पास अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के लिए पर्याप्त सांसद हैं। अगर एक या दो पार्टियां इसका समर्थन नहीं भी करती हैं, तो भी कांग्रेस संवैधानिक समय सीमा के भीतर प्रस्ताव लाने का इरादा रखती है।
यह घटनाक्रम विपक्ष के उन दावों के बीच हुआ है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलने नहीं दिया गया।
सोमवार को सुबह लोकसभा में विपक्षी बेंचों ने बार-बार हंगामा किया और भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर चर्चा की मांग की। जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग