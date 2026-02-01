LS स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसदों के साइन का दावा, थरूर बोले- मुझसे नहीं ली गई सलाह

कांग्रेस के फ्लोर मैनेजर समर्थन हासिल करने के लिए दूसरी पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने साफ कर दिया है कि उसके पास अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के लिए पर्याप्त सांसद हैं। अगर एक या दो पार्टियां इसका समर्थन नहीं भी करती हैं, तो भी कांग्रेस संवैधानिक समय सीमा के भीतर प्रस्ताव लाने का इरादा रखती है।