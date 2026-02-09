‘मेरा और राहुल का माइक काट दिया गया’, पीठासीन के व्यवहार से निराश हुए थरूर, सदन से बाहर निकलने के बाद क्या बोले?

राहुल ने आगे कहा- कोई भी उन्हें जवाब देने से नहीं रोकेगा। लेकिन उन्हें अपनी चिंताएं और बातें रखने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप उन्हें बिल्कुल बोलने नहीं देते, तो आप असल में संसद के मकसद को ही कमजोर कर रहे हैं, जो चर्चा के लिए एक सदन है, यह विचार-विमर्श के लिए एक सदन है।