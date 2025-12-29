पापा को फांसी पर लटका दो! क्यों बोली कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर

उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टूटी कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर कैमरे के सामने आई। भावुक हुई ऐश्वर्या ने कहा कि मेरे पिता के खिलाफ एक भी सबूत हो तो उन्हें फांसी पर लटका दो। उन्होंने कहा कि हम आठ साल से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी तथ्यों और सबूतों पर बात नहीं कर रहा। हमें आठ सालों तक हर दिन गाली दी गई, मजाक उड़ाया गया और अमानवीय व्यवहार किया गया। रेपिस्ट की बेटी कहकर धमकी तक दी गई। ऐश्वर्या ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इससे पहले कुलदीप सेंगर की छोटी बेटी डॉ. इशिता सेंगर ने भावुक चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जिसमें उन्होंने न्याय की उम्मीद जताई थी।