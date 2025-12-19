48 घंटे भारी बारिश और बर्फबारी.!, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

Weather Latest Update : देश के बड़े हिस्से में कुदरत का डबल अटैक शुरू हो गया है। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट है, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और ‘सफेद अंधेरे’ यानी घने कोहरे ने जनजीवन थाम दिया है। उत्तर भारत के लिए अगले 4 से 5 दिन भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग (IMD) ने 20 और 21 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के एक्टिव होने की चेतावनी दी है। इसका असर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में दिखाई देगा, जहां हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में शीतलहर (Cold Wave) के साथ घना कोहरा छाया रहेगा। गंगा के मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ने वाली है। बिहार में अगले 3 दिन 30 किमी/घंटा की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलेंगी। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर समेत 22 जिलों में घने कोहरे का पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं, उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने कोहरे का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है। नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और कानपुर जैसे शहरों में विजिबिलिटी कम होने से सड़क और रेल यातायात चरमरा सकता है। पश्चिमी यूपी में बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी की संभावना है।