भारी बारिश, शीतलहर और कोहरा.. इन राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट

देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है। इसके चलते एक तरफ जहां कुछ राज्यों में ठंड और शीतलहर का असर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आंधी-तूफान और बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी है। मौसम विभाग (IMD) ने अब एक बार फिर आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश (Heavy Rain Alert) की चेतावनी दी है। इसके अलावा कुछ राज्यों में इसके प्रभाव से भयंकर शीतलहर चलने की संभावना भी जताई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है मानसून के बदलने पैटर्न के चलते इस बार मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जहां आंधी-तूफान और भारी बारिश से सर्दी के मौसम में लोगों का बुरा हाल है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में ठंड और शीतलहर का प्रभाव बढ़ने से भी दिनचर्या प्रभावित हो रही है।