बंकिम चंद्र को लेकर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि संसद में हो गया विरोध, फिर मानी अपनी गलती

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चल रहे अपने भाषण में 1905 के बंगाल विभाजन का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उस समय "वंदे मातरम" बंगाल के लिए एकता का नारा बन गया था। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रगीत बाद में स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित करने वाला गीत बन गया था, जबकि अंग्रेजों ने इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसे गाने या प्रकाशित करने वालों को दंडित किया जाता था। "बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़ता गया। इसके बाद वंदे मातरम् पूरे देश में गूंज उठा।