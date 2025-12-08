Vande Mataram की 100वीं वर्षगांठ पर देश में संविधान का गला घोंटा गया, जानिए PM मोदी ने लोकसभा में और क्या-क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र में कहा कि आपातकाल हमारे इतिहास का एक काला अध्याय था। अब हमारे पास वंदे मातरम की महानता को पुनर्स्थापित करने का अवसर है और मेरा मानना ​​है कि इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वंदे मातरम के मंत्र ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे देश को शक्ति और प्रेरणा दी। इस मंत्र ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी तथा साहस और दृढ़ संकल्प का मार्ग दिखाया।