क्या नेहरू ने हटवाई थी वंदे मातरम् गाने से मां दुर्गा की स्तुति? बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने दिया जवाब

खरगे ने कहा कि 1915 में, महात्मा गांधी ने लिखा था- वंदे मातरम् बंटवारे के दिनों में बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सबसे शक्तिशाली युद्धघोष बन गया था। यह एक साम्राज्यवाद-विरोधी नारा था। बचपन में, जब मैं 'आनंद मठ' या इसके अमर रचयिता बंकिम के बारे में कुछ नहीं जानता था, तब भी वंदे मातरम् ने मुझे जकड़ लिया था, और जब मैंने इसे पहली बार गाया, तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मैंने इसे अपनी शुद्धतम राष्ट्रीय भावना से जोड़ लिया।