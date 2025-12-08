8 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

School Holiday: 8 से 14 दिसंबर तक इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, बच्चों की हुई मौज

School Holiday News: देश के कई राज्यों में 8 से 14 दिसंबर तक स्कूलों में घंटी नहीं बजेगी।

2 min read
भारत

image

Ashib Khan

Dec 08, 2025

8-14 दिसंबर तक स्कूलों की रहेगी छुट्टी

School Holiday December 2025: देश के कई राज्यों में 8 से 14 दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी। वजहें अलग-अलग हैं। उत्तरी क्षेत्र में सर्दी के कारण, दक्षिण के कुछ हिस्सों में बारिश, केरल में स्थानीय निकाय चुनाव और महाराष्ट्र में शिक्षकों की हड़ताल के कारण स्कूलों में अवकाश रहेगा। इसके अलावा 25 दिसंबर को भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। आइए जानते हैं कि 8 से 14 दिसंबर (school holidays December 8 to 14 India) तक किन-किन राज्यों में स्कूलों की घंटी नहीं बजेगी।

शीतलहर के कारण जम्मू कश्मीर में बंद रहेंगे स्कूल

जम्मू कश्मीर के शीतकालीन क्षेत्र में घने कोहरे, तापमान में गिरावट और समय से पहले बर्फबारी के कारण दैनिक आवाजाही प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण अधिकारियों ने 8 से 14 दिसंबर तक स्कूलों (Jammu Kashmir School Holiday) को बंद रखने का आदेश दिया है।

वहीं प्रशासन ने शीतकालीन अवकाश कार्यक्रम भी जारी कर दिया है, जो कि इस प्रकार है…

  • प्री-प्राइमरी: 26 नवंबर 2025 – 28 फरवरी 2026
  • कक्षा 1-8: 1 दिसंबर 2025 – 28 फरवरी 2026
  • कक्षा 9-12: 11 दिसंबर 2025 – 22 फरवरी 2026

अभिभावकों और शिक्षकों ने खराब मौसम के बीच छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस निर्णय का स्वागत किया है।

महाराष्ट्र में शिक्षकों की रहेगी हड़ताल

महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा को लेकर टीचरों और कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। दरअसल, इस हड़ताल के चलते मराठवाड़ा क्षेत्र में स्कूल बंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण कई स्कूल पूरे सप्ताह बंद रहेंगे। हालांकि, मुंबई में स्कूलों के सामान्य रूप से संचालित होने की उम्मीद है।

केरल में कब रहेगी स्कूलों की छुट्टी?

केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के कारण 9 और 11 दिसंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद (Kerala School Holiday) रहेंगे। कई परिसरों को मतदान केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे अनिवार्य रूप से स्कूल बंद रहेंगे।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में बारिश के कारण रहेगी छुट्टी

चक्रवात दित्वा के कारण लगातार मध्यम से भारी बारिश होने के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 8 से 13 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं, जिला अधिकारियों ने परिजनों को सलाह दी है कि वे प्रतिदिन की जानकारी के लिए स्कूलों से जुड़े रहें, क्योंकि आगे भी छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। 

Published on:

08 Dec 2025 04:00 pm

