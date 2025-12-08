School Holiday: 8 से 14 दिसंबर तक इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, बच्चों की हुई मौज

School Holiday December 2025: देश के कई राज्यों में 8 से 14 दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी। वजहें अलग-अलग हैं। उत्तरी क्षेत्र में सर्दी के कारण, दक्षिण के कुछ हिस्सों में बारिश, केरल में स्थानीय निकाय चुनाव और महाराष्ट्र में शिक्षकों की हड़ताल के कारण स्कूलों में अवकाश रहेगा। इसके अलावा 25 दिसंबर को भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। आइए जानते हैं कि 8 से 14 दिसंबर (school holidays December 8 to 14 India) तक किन-किन राज्यों में स्कूलों की घंटी नहीं बजेगी।