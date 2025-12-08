8 दिसंबर 2025,

सोमवार

‘पार्टी की कमान संभालो निशांत भाई’… पटना में उठी नीतीश के लाल की मांग, सड़कों पर लगे पोस्टर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग तेजी से बढ़ रही है। जेडी(यू) समर्थकों ने पटना में पोस्टर लगाकर तेज कर निशांत को पार्टी की कमान संभालने के लिए कहा है।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 08, 2025

Bihar CM Nitish Kumar and his son Nishant Kumar

बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार (फोटो- गरिमा भारती एक्स पोस्ट)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा अपने परिवार को सक्रिय राजनीति से दूर रखा है। उनके बेटे निशांत कुमार ने भी कभी राजनीति और पिता की पार्टी जेडी(यू) में शामिल होने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। नीतीश से भी जब जब बेटे के राजनीतिक डेब्यू को लेकर सवाल किए गए उन्होंने हमेशा यह ही कहा कि वह अपने बेटे को जबरदस्ती राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश के समर्थक और उनकी पार्टी के लोग अक्सर निशांत के पॉलिटिक्स में आने का समर्थन करते दिखाई देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब तो समर्थक निशांत के पार्टी में शामिल होने की खुलकर मांग करने लगे हैं और इसके लिए पटना में पोस्टर भी लग चुके हैं।

जेडी(यू) कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर

खबरों के अनुसार, हाल ही पटना में जेडी(यू) कार्यालय के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी निशांत कुमार के लिए पोस्टर लगाए गए है। इन पोस्टरों में निशांत के साथ साथ नीतीश कुमार की भी तस्वीर है। इसमें लिखा है, नीतीश सेवक, मांगे निशांत, अब पार्टी की कमान संभालें निशांत भाई। इन पोस्टरों में सीएम नीतीश को 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी गई है और साथ ही दावा किया गया है कि निशांत पार्टी का भविष्य है। अचानक सामने आए इन पोस्टर्स ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच इस बात पर चर्चा छेड़ दी है कि क्या निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं।

लोगों का मानना है कि पिता की तरह ही सफल होंगे निशांत

पार्टी के अंदर भी यह चर्चा है कि क्या नीतीश जल्द ही बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि निशांत के पार्टी में शामिल होने से पार्टी के आंतरिक समीकरणों के साथ साथ राज्य के व्यापक राजनीतिक परिदृश्य में भी बदलाव आ सकते हैं। हालांकि इस पोस्टर्स में कितनी सच्चाई है और क्या निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन निशांत के पार्टी में शामिल होने से पहले ही कई लोगों का मानना है कि अगर वह राजनीति में आते है तो अपने पिता की तरह ही एक बेहतर राजनेता साबित हो सकते हैं।

नीतीश के करीबी ने हाल ही दिया था बयान

निशांत के राजनीति में आने की चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। 5 दिसंबर को ही सीएम नीतीश के करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। मीडिया से बातचीत करते हुए झा ने कहा था कि, पार्टी के सदस्य, शुभचिंतक और समर्थक, सभी चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हो और काम करें। लेकिन अब यह उन पर निर्भर करता है कि वह कब पार्टी में शामिल होते हैं।

08 Dec 2025 04:03 pm

