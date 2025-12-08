‘पार्टी की कमान संभालो निशांत भाई’… पटना में उठी नीतीश के लाल की मांग, सड़कों पर लगे पोस्टर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा अपने परिवार को सक्रिय राजनीति से दूर रखा है। उनके बेटे निशांत कुमार ने भी कभी राजनीति और पिता की पार्टी जेडी(यू) में शामिल होने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। नीतीश से भी जब जब बेटे के राजनीतिक डेब्यू को लेकर सवाल किए गए उन्होंने हमेशा यह ही कहा कि वह अपने बेटे को जबरदस्ती राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश के समर्थक और उनकी पार्टी के लोग अक्सर निशांत के पॉलिटिक्स में आने का समर्थन करते दिखाई देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब तो समर्थक निशांत के पार्टी में शामिल होने की खुलकर मांग करने लगे हैं और इसके लिए पटना में पोस्टर भी लग चुके हैं।