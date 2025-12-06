जल्द ही राजनीति में आएंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत! सीएम के करीबी ने दिए मजबूत संकेत

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवार राजनीति से हमेशा दूर रहा है। उनके बेटे निशांत कुमार ने कभी पिता की पार्टी या पॉलिटिक्स में कोई रुची नहीं दिखाई और न ही नीतीश ने कभी बेटे के राजनीति में आने की बात कही। लेकिन पिछले कुछ समय से निशांत के राजनीति में आने की चर्चाएं सुर्खियों में हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि निशांत जल्द ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं और पिता की पार्टी, जनता दल-यूनाइटेड (JDU) ज्वाइन कर सकते है। इसी बीच अब सीएम नीतीश के करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है जिसके बाद से उनके राजनीति में आने की अटकलें और भी तेज़ हो गई हैं।