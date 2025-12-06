6 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

जल्द ही राजनीति में आएंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत! सीएम के करीबी ने दिए मजबूत संकेत

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर JDU नेता संजय कुमार झा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, पार्टी के सदस्य, शुभचिंतक और समर्थक, सभी चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हो।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 06, 2025

Nitish Kumar and son Nishant Kumar

नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवार राजनीति से हमेशा दूर रहा है। उनके बेटे निशांत कुमार ने कभी पिता की पार्टी या पॉलिटिक्स में कोई रुची नहीं दिखाई और न ही नीतीश ने कभी बेटे के राजनीति में आने की बात कही। लेकिन पिछले कुछ समय से निशांत के राजनीति में आने की चर्चाएं सुर्खियों में हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि निशांत जल्द ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं और पिता की पार्टी, जनता दल-यूनाइटेड (JDU) ज्वाइन कर सकते है। इसी बीच अब सीएम नीतीश के करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है जिसके बाद से उनके राजनीति में आने की अटकलें और भी तेज़ हो गई हैं।

सभी चाहते हैं निशांत पार्टी में शामिल हो- झा

शुक्रवार को निशांत पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उस दौरान झा भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान झा ने खुलकर निशांत के राजनीति में आने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, पार्टी के सदस्य, शुभचिंतक और समर्थक, सभी चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हो और काम करें। लेकिन अब यह उन पर निर्भर करता है कि वह कब पार्टी में शामिल होते हैं।

बिहार चुनावों के बाद निशांत ने पिता के समर्थन में दिया था बयान

इस साल बिहार में हुए विधानसभा चुनावों के बाद से निशांत के राजनीति में आने की चर्चाएं बढ़ गई हैं। निशांत नें इन चुनावों के परिणामों पर टिप्पणी करते हुए इसे जनता का आशीर्वाद बताया था। उन्होंने कहा था कि, जनता ने फिर एक बार अपना विश्वास उनके पिता और एनडीए की सरकार पर जताया है। अपने पिता नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताते हुए निशांत ने कहा था कि, मेरे पिता ने जो पहले वादे किए उन्हें पूरा किया था। मुझे यकीन है कि इस बार भी वो एक करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा जरूर पूरा करेंगे।

Published on:

06 Dec 2025 11:51 am

Hindi News / National News / जल्द ही राजनीति में आएंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत! सीएम के करीबी ने दिए मजबूत संकेत

