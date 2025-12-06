जल्द ही राजनीति में आएंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत! सीएम के करीबी ने दिए मजबूत संकेत

नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवार राजनीति से हमेशा दूर रहा है। उनके बेटे निशांत कुमार ने कभी पिता की पार्टी या पॉलिटिक्स में कोई रुची नहीं दिखाई और न ही नीतीश ने कभी बेटे के राजनीति में आने की बात कही। लेकिन पिछले कुछ समय से निशांत के राजनीति में आने की चर्चाएं सुर्खियों में हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि निशांत जल्द ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं और पिता की पार्टी, जनता दल-यूनाइटेड (JDU) ज्वाइन कर सकते है। इसी बीच अब सीएम नीतीश के करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है जिसके बाद से उनके राजनीति में आने की अटकलें और भी तेज़ हो गई हैं।
शुक्रवार को निशांत पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उस दौरान झा भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान झा ने खुलकर निशांत के राजनीति में आने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, पार्टी के सदस्य, शुभचिंतक और समर्थक, सभी चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हो और काम करें। लेकिन अब यह उन पर निर्भर करता है कि वह कब पार्टी में शामिल होते हैं।
इस साल बिहार में हुए विधानसभा चुनावों के बाद से निशांत के राजनीति में आने की चर्चाएं बढ़ गई हैं। निशांत नें इन चुनावों के परिणामों पर टिप्पणी करते हुए इसे जनता का आशीर्वाद बताया था। उन्होंने कहा था कि, जनता ने फिर एक बार अपना विश्वास उनके पिता और एनडीए की सरकार पर जताया है। अपने पिता नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताते हुए निशांत ने कहा था कि, मेरे पिता ने जो पहले वादे किए उन्हें पूरा किया था। मुझे यकीन है कि इस बार भी वो एक करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा जरूर पूरा करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग