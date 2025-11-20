Video: नीतीश कुमार को बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई, पापा ने यूं किया दुलार

निशांत कुमार ने गुरुवार को बिहार के लोगों को ऐतिहासिक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विशेष रूप से महिला मतदाताओं का आभार जताया है। निशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं लोगों और पूरे एनडीए परिवार को बधाई देता हूं। हमने पहले भी वादे पूरे किए हैं और अब भी करेंगे।

पत्रकारों ने जब उनसे पूछा गया कि वह राजनीति में कब आएंगे, तो इसके जवाब में निशांत मुस्कुरा कर वहां से चले गए। बता दें कि निशांत ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है और अब तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे हैं।