राष्ट्रीय

Video: नीतीश कुमार को बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई, पापा ने यूं किया दुलार

बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने बधाई दी है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी अपने पिता को खास अंदाज में बधाई दी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 20, 2025

Nitish Kumar

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत (Photo-ANI)

नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने बधाई दी है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी अपने पिता को खास अंदाज में बधाई दी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

निशांत ने पापा के छुए पैर, पिता ने किया दुलार

नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने पर बेटे निशांत ने अपने पिता को बधाई दी। इसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि निशांत कुमार अपने पिता के पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वह नीचे झुकते हैं, तो पापा नीतीश कुमार पैर छूने से रोक देते हैं। इसके बाद उन्हें प्यार से दुलारने लगते हैं।

‘ऐतिहासिक जनादेश के लिए धन्यवाद’

निशांत कुमार ने गुरुवार को बिहार के लोगों को ऐतिहासिक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विशेष रूप से महिला मतदाताओं का आभार जताया है। निशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं लोगों और पूरे एनडीए परिवार को बधाई देता हूं। हमने पहले भी वादे पूरे किए हैं और अब भी करेंगे।
पत्रकारों ने जब उनसे पूछा गया कि वह राजनीति में कब आएंगे, तो इसके जवाब में निशांत मुस्कुरा कर वहां से चले गए। बता दें कि निशांत ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है और अब तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे हैं।

पीएम मोदी ने भी दी बधाई

पीएम मोदी ने कार्यक्रम की फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत-बहुत बधाई। वे एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं। राज्य में सुशासन का उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नए कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।'

Hindi News / National News / Video: नीतीश कुमार को बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई, पापा ने यूं किया दुलार

