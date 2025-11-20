Bihar Political History: श्री बाबू के शासन में चमकता था बिहार, ‘सुशासन बाबू’ तक आते-आते कैसे बन गया बीमारू राज्य?

बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह (Akhilesh Prasad Singh) ने एक इंटरव्यू में बताया कि स्वतंत्रता संग्राम का दौर था और महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) भारतीय राजनीति के सर्वेसर्वा थे। उनकी जुबान से निकली बात को पत्थर की लकीर मानी जाती थी। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी से मुलाकात कर अनुग्रह नारायण सिन्हा (Anugrah Narayan Sinha) को बिहार का प्रधानमंत्री बनाना तय किया था लेकिन बिहार के बड़े किसान नेता सहजानन्द सरस्वती (Sahajanand Saraswati) और दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह (Darbhanga Maharaj Kameshwar Singh) ने पटना में किसान की एक बहुत बड़ी रैली की और उसमें लट्ठ गाड़कर यह सवाल पूछा कि बिहार में प्रधानमंत्री का पद महात्मा गांधी की चिट्ठी से कैसे तय हो सकता है? उन्होंने मंच से यह भी कहा कि यहां के एमएलए यह तय करेंगे कि बिहार का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन होगा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राजेंद्र बाबू (Dr. Rajendra Prasad Singh) बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने रूख को समझते हुए श्रीबाबू को ही बिहार का प्रधानमंत्री बनाया।