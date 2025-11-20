Bihar New Cabinet: लेशी, श्रेयसी और रमा… नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की 3 महिला मंत्री कौन?

लेशी सिंह जदयू की सबसे सीनियर महिला नेताओं में से एक मानी जाती हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लंबे समय की विश्वासपात्र रही हैं। वह बिहार के पूर्णिया जिले की धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से पाँच बार की विधायक हैं। उन्होंने इस बार 34,000 के करीब वोटों से विशाल जीत दर्ज की है। वह पहले बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2014 में वह पहली बार उद्योग, समाज कल्याण और आपदा प्रबंधन विभाग की मंत्री बनी थीं, इसके बाद 2024 में उन्हें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। अब एक बार फिर से 2025 में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है।