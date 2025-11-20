‘अपराधी के प्रचार में जा सकते… शपथ ग्रहण से क्या दिक्कत?’ लालू-तेजस्वी को JDU का ताना

Nitish Kumar Oath Ceremony: बिहार में नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और लालू परिवार पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) का राजनीतिक हमला जारी है। JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों को संबोधित करते हुए उन्हें लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। नीरज कुमार ने दोनों नेताओं पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जब वे अपराधियों के प्रचार में जा सकते हैं, तो लोकतांत्रिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने में क्या दिक्कत है?