‘अपराधी के प्रचार में जा सकते… शपथ ग्रहण से क्या दिक्कत?’ लालू-तेजस्वी को JDU का ताना

लालू यादव और तेजस्वी यादव (फ़ोटो-फेसबुक)
Nitish Kumar Oath Ceremony: बिहार में नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और लालू परिवार पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) का राजनीतिक हमला जारी है। JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों को संबोधित करते हुए उन्हें लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। नीरज कुमार ने दोनों नेताओं पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जब वे अपराधियों के प्रचार में जा सकते हैं, तो लोकतांत्रिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने में क्या दिक्कत है?
जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बुधवार को सोशल मीडिया पर दो अलग-अलग पोस्ट करते हुए आरजेडी नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, “बिहार की प्रगति के लिए एक बार फिर NDA की सरकार बनने जा रही है। लालू जी, भागलपुर जेल में बंद दुर्दांत अपराधी रितलाल यादव के प्रचार में तो जा सकते हैं, पर लोकतांत्रिक शपथ ग्रहण समारोह में जाने में क्या दिक्कत है?” इस पोस्ट में उन्होंने लालू प्रसाद यादव को टैग भी किया है।
नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को भी समारोह में शामिल न होने के संकेतों के लिए घेरा। उन्होंने तेजस्वी यादव को टैग करते हुए लिखा, “तेजस्वी जी, विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। जनता ने नकार दिया, चुनाव हार गए, तो क्या हुआ? मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। कलेजा मजबूत कीजिए और गांधी मैदान के शपथ ग्रहण समारोह में आइए, यही लोकतंत्र की गरिमा है।”
बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन काफी अहम है। नीतीश कुमार 11:30 बजे गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री समेत कई राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर और मनोज तिवारी सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देंगे।
