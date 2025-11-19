नीतीश कुमार कल लेंगे शपथ, पीएम मोदी समेत ये 11 CM भी होंगे शामिल, मैथिली ठाकुर और मनोज तिवारी करेंगे परफ़ॉर्म

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी NDA के लिए 20 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार सुबह 11:30 बजे अपने 10वें कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इस पूरे भव्य आयोजन का गवाह बनेगा। इससे पहले बुधवार को नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपते हुए नई एनडीए सरकार के गठन का दावा भी पेश कर दिया। इससे पहले, एनडीए विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया।