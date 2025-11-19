’25 से 5 सीट पर आने में भी देर नहीं लगेगी…’ तेजस्वी पर तेज प्रताप का एक और करारा वार

तेज प्रताप ने अपनी पोस्ट की शुरुआत ही तीखे सवाल से की। उन्होंने कहा, “सबको निकालोगे तो रहेगा कौन? यही सवाल अब जनता पूछ रही है।” उन्होंने लिखा, "जब मुझे पार्टी से अलग किया गया, तब कई लोग सोचते थे कि तेज प्रताप तो फ़ालतू है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे रोककर रखा गया… मेरी आवाज़ दबाई गई… फिर भी मैं पूरे मन से पार्टी में लगा रहा। लेकिन जिस दिन मैं बाहर निकला और नई RJD की सच्चाई जनता के सामने रखी, उसी दिन इनको समझ आ गया कि इन्होंने क्या खोया है।"