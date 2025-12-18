20-21 दिसंबर को होगी भारी बारिश! इन राज्यों में IMD का ट्रिपल अलर्ट

Weather Latest Update : देशभर में मौसम अपने अलग-अलग रंग दिखा रहा है। इसके पीछे का कारण है- तेजी से सक्रिय होता हुआ पश्चिमी विक्षोभ। इसकी वजह से कहीं बर्फबारी, कहीं मानसून खत्म होने के बाद भी बारिश तो कहीं तेजी से गिरता हुआ तापमान देखने को मिल रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर का मौसम देखें तो वहां अब कड़ाके की ठंड दस्तक देने वाली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी का असर और बढ़ने वाला है। साथ ही पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और बारिश होने वाली है, जिससे कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर जैसी स्थिति बनेगी। 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से हिमाचल प्रदेश में 20 और 21 दिसंबर को भारी बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में 21 और 22 दिसंबर के आसपास इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं राजस्थान के कुछ जिलों जैसे जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ-कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखी जा सकती है।