24, 25, 26 जनवरी को भारी बारिश, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

मौसम विभाग ने बारिश और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिनों तक देश के अलग-अलग राज्यों में आंधी-बारिश का दौर बना रहेगा। इससे ठंड बढ़ेगी। नई दिल्ली स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि दिल्ली में बारिश के आसार है। कई क्षेत्रों में 60 से 65 किलोमीटर तक प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इसके साथ ही, IMD ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भीषण बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत के 17 शहरों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देश के 9 राज्यों में तूफान और भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश की संभावना है। 25 और 26 जनवरी को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में और 26 जनवरी को केरल और माहे में बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आने का भी अलर्ट है।