1, 2, 3 और 4 नवंबर को भारी बारिश, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 1, 2, 3 और 4 नवंबर के दौरान उत्तरपश्चिम भारत, पूर्वी और मध्य भारत, उत्तरीपूर्व भारत और पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में हल्की-मध्यम बारिश का भी अलर्ट है। इस दौरान तेज़ हवाओं और बिजली गरजने की भी संभावना है।

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 01, 2025

मानसून (Monsoon) के इस बार के सीज़न में देशभर में जमकर बादल बरसे। देश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 1, 2, 3 और 4 नवंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के कुछ जिलों में 1, 2, 3 और 4 नवंबर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल छाए रहने और तेज़ हवाएं चलने का भी अलर्ट भी है। जबकि गुजरात के कुछ जिलों में 1, 2, 3 और 4 नवंबर के दौरान जमकर बादल बरसेंगे। पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गोवा और कोंकण के कई इलाकों 1, 2, 3 और 4 नवंबर के दौरान भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर पश्चिम भारत के उत्तरप्रदेश में 1 नवंबर को कुछ जिलों में तेज़ बारिश का अलर्ट है। पूर्वी और मध्य भारत के मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और अंडमान-निकोबार में कई जगह 1, 2, 3 और 4 नवंबर के दौरान रुक-रूककर जमकर बादल बरसेंगे। उत्तरी पूर्व भारत के मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड के कई जिलों में अगले 4 दिन के दौरान भारी बारिश का अलर्ट है।

Published on:

01 Nov 2025 02:43 pm

Hindi News / National News / Videos / 1, 2, 3 और 4 नवंबर को भारी बारिश, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

