गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की नई गाइडलाइन, जानिए क्या-क्या बदला

Advisory for Work From Home: दिल्ली-NCR में लगातार खराब होती हवा की गुणवत्ता (AQI)के मद्देनजर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने सभी प्राइवेट संस्थानों और कॉर्पोरेट ऑफिसों से अपील की है कि वे 22 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक कर्मचारियों को घर से काम करने (Work From Home) की सुविधा प्रदान करें। यह सलाह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CAQM) द्वारा 13 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Grap) के स्टेज-4 को लागू करने के बाद जारी की गई है।