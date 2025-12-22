बेटी की लव मैरिज से नाराज पिता ने पीट-पीटकर ली जान, 6 महीने की गर्भवती थी लड़की

कई महीने वहां रहने के बाद दोनों 8 दिसंबर को ही अपने गांव लौटे थे। जानकारी के अनुसार, मान्या के घरवालों ने रविवार को उसके पति और ससुर पर हमला किया था। वे दोनों खेत में काम कर रहे थे तभी मान्य के घरवालों ने उन पर हमला कर दिया। जिसके बाद दोनों ने भाग कर अपनी जान बचाई। इसके बाद शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच एक बार फिर मान्या का पिता और उसके साथी लोहे के पाइप हाथों में लिए हुए मान्य के ससुराल में जबरदस्ती घुस गए और उन्होंने गर्भवती मान्या पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया।