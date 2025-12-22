22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बेटी की लव मैरिज से नाराज पिता ने पीट-पीटकर ली जान, 6 महीने की गर्भवती थी लड़की

हुबली में लव मैरिज से नाराज एक पिता ने अपनी 6 महीने की गर्भवती बेटी की पीट-पीटकर जान ले ली। पुलिस ने इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 22, 2025

Crime News

मृतका मान्या, उसका पति और उसका पिता (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

कर्नाटक के हुबली में ऑनर किलिंग (owner killing) का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी पिता ने अपनी 19 साल की बेटी की हत्या कर दी है। इस लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अंतरजातीय शादी की थी। इसी बात से पिता नाराज था और अपनी बेटी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका की पहचान मान्य पाटिल के रूप में हुई है और जिस समय उसके पिता ने उसकी हत्या की वो 6 महीने की गर्भवती थी।

शादी के बाद गांव छोड़ कर चले गए थे मान्या और उसका पति

शादी के बाद से ही मान्या अपने परिवार वालों से दूर दूसरी जगह पर रह रही थी और कुछ समय पहले ही अपने गांव लौट कर आई थी। मान्या ने इसी साल मई में अपने प्रेमी से शादी की थी। मान्य के माता-पिता इस शादी से खुश नहीं थे क्योंकि जिस लड़के से उसने शादी की वह उनकी जाति का नहीं था। मान्या के घर वालों के डर के चलते वो और उसका पति हुबली से लगभग 100 किलोमीटर दूर हावेरी जिले में जाकर रहने लगे थे।

दिसंबर में गांव लौटे थे

कई महीने वहां रहने के बाद दोनों 8 दिसंबर को ही अपने गांव लौटे थे। जानकारी के अनुसार, मान्या के घरवालों ने रविवार को उसके पति और ससुर पर हमला किया था। वे दोनों खेत में काम कर रहे थे तभी मान्य के घरवालों ने उन पर हमला कर दिया। जिसके बाद दोनों ने भाग कर अपनी जान बचाई। इसके बाद शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच एक बार फिर मान्या का पिता और उसके साथी लोहे के पाइप हाथों में लिए हुए मान्य के ससुराल में जबरदस्ती घुस गए और उन्होंने गर्भवती मान्या पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया।

पुलिस ने आरोपी पिता को पकड़ा

मान्या पर हमला होता देख उसके सास-ससुर उसे बचाने बीच में आए लेकिन हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में मान्या के सास-ससुर को कई गंभीर चोटें आई। वहीं मान्या को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ऑनर किलिंग के इस मामले में कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने मान्या के पिता, प्रकाश फकीरगौड़ा और उनके दो साथियों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Dec 2025 01:51 pm

Hindi News / National News / बेटी की लव मैरिज से नाराज पिता ने पीट-पीटकर ली जान, 6 महीने की गर्भवती थी लड़की

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.