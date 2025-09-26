27, 28, 29 और 30 सितंबर को भारी बारिश, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

मानसून (Monsoon) की एंट्री से अब तक कई राज्यों में इसकी रफ्तार अभी भी बनी हुई है। मानसून (Monsoon Update 2025) का यह सीज़न शानदार रहा है। इस वजह से देशभर में काफी अच्छी बारिश (Heavy Rain) हुई है। मानसून के असर से देशभर के कई राज्यों में अच्छी बारिश (Rain) से नदी, तालाब और बांध लबालब हो गए हैं। मानसून का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जिससे कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला भी जारी है। अब एक बार फिर मानसून अपना असर दिखाने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 27, 28, 29 और 30 सितंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।