राष्ट्रीय

कई राज्यों में बारिश से हाल बेहाल, इन राज्यों में रेड अलर्ट!

देशभर ज्यादातर हिस्से इन दिनों भीषण बारिश की(Uttarakhand Weather) चपेट में हैं…दिल्ली, यूपी, बिहार समेत ज्यादातर राज्यों का बारिश से हाल बेहाल है…सड़कें(Bihar Weather Update) पानी से लबालब हैं…दिल्ली-एनसीआर में एक हफ्ते तक मौसम का मिजाज बदला-बदला(UP Weather Update) रहेगा…आईएमडी के अनुसार 17 अगस्त तक लगातार बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में रिमझिम बारिश और(Himachal [&hellip;]

Aug 13, 2025

देशभर ज्यादातर हिस्से इन दिनों भीषण बारिश की(Uttarakhand Weather) चपेट में हैं…दिल्ली, यूपी, बिहार समेत ज्यादातर राज्यों का बारिश से हाल बेहाल है…सड़कें(Bihar Weather Update) पानी से लबालब हैं…दिल्ली-एनसीआर में एक हफ्ते तक मौसम का मिजाज बदला-बदला(UP Weather Update) रहेगा…आईएमडी के अनुसार 17 अगस्त तक लगातार बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में रिमझिम बारिश और(Himachal Pradesh Weather Update) गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी…

13 Aug 2025 02:34 pm

